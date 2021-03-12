Клубника спасла японский город

Вадим Карасев

Фото: Kaori Kaneko / Reuters

Клубника премиум-класса помогла японскому городу Ямамото оправиться от последствий землетрясения и цунами, которые десять лет назад разрушили почти все его сельское хозяйство, пишет Bloomberg.

Ямамото расположен в пяти часах езды к северу от Токио и насчитывает около 12 тысяч жителей. В марте 2011 года землетрясение спровоцировало мощное цунами, которое уничтожило 97 процентов городских теплиц, выращивающих клубнику. Морская вода покрыла большую часть угодий, сделав их непригодными для возделывания сельскохозяйственных культур.

Однако стартап GRA Inc., основанный через четыре месяца после катастрофы, помог спасти экономику города, восстановить сельское хозяйство и создать рабочий места. С 2017 года производство клубники в Ямамото вернулось на уровень, предшествовавший цунами, и даже стало выше. В настоящее время GRA выращивает 400 тонн клубники ежегодно и продает ее по цене 10 долларов за штуку. Более половины сельскохозяйственного производства в городе приходится именно на клубнику.

ВВП Японии с июля по сентябрь прошлого года вырос на 21,4 процента в годовом выражении, что стало рекордом за последние 40 лет. Квартальный рост ВВП в реальном выражении составил пять процентов по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Потребление увеличилось на 4,7 процента, а экспорт — на семь процентов.