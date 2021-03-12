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Кожаные брюки и рубашка в клетку с кроссовками: Лариса Гузеева сменила имидж на молодежный – фото

Кожаные брюки и рубашка в клетку с кроссовками: Лариса Гузеева сменила имидж на молодежный – фото

Лариса Гузеева примерила дерзкий наряд ради съемок программы «ТикТок Талант». Новый образ звезды вызвал настоящий восторг, ведь благодаря ему телеведущая стала выглядеть моложе.


Лариса Гузеева нечасто экспериментирует с образом. Чаще всего звезда выбирает женственные и элегантные наряды, выгодно подчеркивающие ее фигуру. Однако в эфире шоу «ТикТок Талант» она доказала, что все еще способна удивлять публику.

Перед камерами Лариса Андреевна появилась в кожаных брюках, джинсовке и рубашке в клетку. Также специалисты поработали над повседневным макияжем звезды и прической.

Над образом теледивы трудилась стилист и ведущая программы «Утро Пятницы!» Катя Бобкова. Она учла пожелания звезды, но при этом постаралась создать облик, как говорится, из ряда вон.   

«В основе нового образа — эстетика визуальных решений бьюти кампейнов Gucci beauty. Проявленная естественность с элементами шика, независимость от чужих мнений, радикальность линий. Новый образ Ларисы не про какую-то мелочь вроде по-новому нарисованной стрелки, а глобально про другой эстетический подход. Мы использовали образ певицы и музыканта Эми Уайнхаус как референс в настроении дерзости, нативности и индивидуальности», — рассказала Бобкова.

Сама Гузеева осталась довольна своим преображением. Стильный образ сохранил природную элегантность артистки, но подарил куда больше экстравагантности. Словом, поклонники увидели кумира совсем другой, нежели в кадре программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

Шоу «ТикТок Талант» пока не имеет аналогов в мире. Согласно задумке создателей, талантливые ребята со всей страны должны показать свои навыки сначала на кастинге, а потом и на большой сцене в Москве. Благодаря проекту у них не только появится возможность стать звездами TikTok, но и будет шанс выиграть один миллион рублей. Выбирать победителя будут исключительно зрители проекта.

Ведущими передачи стали Регина Тодоренко и Роман Каграманов. А вот в состав жюри, вошли не только популярные тиктокеры, но и знаменитости, например, Лариса Гузеева.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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