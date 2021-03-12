Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми

Лидия Мартынова

Совет судей Кубани признал лживой информацию из аудиозаписи о коррупцию внутри системы, попавшую в YouTube, судьи написали заявления о признании их потерпевшими по делу о клевете, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

В начале февраля в одном из YouTube-каналов появилась аудиозапись, предоставленная бывшим сочинским судьей, а ныне адвокатом Дмитрием Новиковым. Согласно записи, якобы бывший сотрудник Краснодарского краевого суда, а ныне чиновник в органах исполнительной власти региона Сергей Кравец рассказывает о секретах своего "взаимодействия" с кубанскими судьями, в том числе о коррупционном применении связей и денег. Как следует из записи, в ходе беседы называются имена ряда кубанских судей, в том числе занимающих высшие посты в краевом суде общей юрисдикции и Арбитражном суде Краснодарского края.