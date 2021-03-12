Критик Кадырова раскрыл подробности покушения на брата

Вадим Карасев

Тумсо АбдурахмановКадр: BBC News - Русская служба / YouTube

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, критикующий политику главы Чечни Рамзана Кадырова, раскрыл детали готовившегося в Германии покушения на его брата Мохмада Абдурахманова. По его словам, чеченец Тамерлан Аурбиев, отказавшийся от убийства, проходит по этому делу как свидетель, сообщает «Кавказский узел».

Блогер заявил, что Аурбиев взят под защиту немецкими правоохранителями, а его семья эвакуирована из Чечни. По делу о покушении в настоящий момент арестован лишь один человек, которого свидетель назвал посредником между ним и организаторами преступления.

«Убийство должен был совершить сам Тамерлан. [Посредник] с ним быть не должен был в момент убийства. Они, по сути, хотели использовать Аурбиева как расходный материал — даже не было плана его эвакуации», — сообщил Абдурахманов. Он также отметил, что киллеру приказали не просто убить его брата, а поглумиться над его телом. «Тамерлану сказали после того, как он застрелит Мохмада, вонзить ему в зад нож», — заявил он.

В феврале 2020 года было совершено нападение на самого Тумсо Абдурахманова. Сообщалось, что преступник представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего Абдурахманова молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы.

Позже, в январе 2021 года, Абдурахманов назвал виновным в случившемся Кадырова и обратил внимание, что в ходе предварительного следствия уже была установлена связь совершенного на него нападения с Чечней. Блогер подчеркнул, что не удивлен желанием устранить его. «Мне была официально объявлена кровная месть в марте 2019 года государственным чиновником, вторым человеком в регионе, председателям парламента субъекта Российской Федерации (Магомедом Даудовым — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.