Кружковое движение НТИ открывает регистрацию школьников и студентов на хакатон «Игры разумов»

Анастасия Иванова

Открыта регистрация школьников и студентов на хакатон «Игры разумов» Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Командам предстоит разработать цифровых помощников на базе искусственного интеллекта, которых смогут использовать игроки на 41-м Чемпионате мира по го в июне 2021 года во Владивостоке. Очный этап хакатона состоится с 30 апреля по 2 мая в Москве, сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Хакатон «Игры разумов» проходит в рамках Всемирного фестиваля го Genius Extreme при поддержке Фонда президентских грантов.

Регистрация продлится по 29 марта. Школьники и студенты от 16 до 24 лет будут выступать в роли разработчиков интерфейсов, продуктовых аналитиков, проектных и продуктовых менеджеров. В ходе заочного отборочного тура участники должны будут выполнить задание и представить идею для реализации на хакатоне. Также в марте проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ запускает серию семинаров: на них молодые разработчики совместно с экспертами смогут погрузиться в тему исследований и создания инновационных продуктов в области искусственного интеллекта для повышения эффективности процессов планирования, прогнозирования и принятия решений.

Победители хакатона разделят призовой фонд в размере 300 000 рублей.