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Лидер «Галасы ЗМеста» допустил отказ Белоруссии от участия в «Евровидении»

Лидер «Галасы ЗМеста» допустил отказ Белоруссии от участия в «Евровидении»Группа «Галасы ЗМеста»Фото: @eurovision_belarus_official

Лидер белорусской группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять страну на «Евровидении», Дмитрий Бутаков прокомментировал решение организаторов конкурса, отказавшихся принимать песню участников. Свое мнение он выразил в разговоре с РИА Новости.

«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», — сказал он.

Музыкант допустил, что Минск может и вовсе отказаться от участия в «Евровидении». «Вполне может быть так. Хоккей (чемпионат мира) же у нас отобрали», — добавил Бутаков.

Он подчеркнул, что окончательное решение об участии Белоруссии будет принимать Белтелерадиокомпания, которая отправила группу на музыкальное состязание. По данным Бутакова, руководство должно выступить с официальным ответом на следующий день.

Ранее организаторы «Евровидения» отказались принимать песню группы «Галасы ЗМеста». Представители мероприятия заявили, что композиция не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

Поддерживающие президента страны Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты решили собрать сатирический коллектив на фоне протестов в стране. В песне музыкантов содержались следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».

Год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в «Евровидении» в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти. В Белтелерадиокомпании случившееся отказались признавать цензурой, заявив, что группа VAL «потеряла совесть».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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