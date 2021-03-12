Любовница Джигана сделала заявление назло Самойловой: «Мы провели вместе ночь»

Влада Некрасова

Джиган, говоря со своими друзьями-селебрити, довольно часто шутит о том, что он «завязал» с разгульными тусовками, на которых присутствуют разные девушки, так как теперь он стал примерным семьянином и хранит верность Оксане Самойловой. Отсюда возникает вопрос: это значит, что ранее он ей изменял?!

Разумеется, рэпер не делится подобной информацией на публику, но есть люди, которые не прочь поболтать про адюльтер Джигана. Например, наша собеседница, сама написавшая обращение в Popcake. Девушка, чье письмо мы получили, утверждала, что у нее однажды была интимная связь с Джигой, и при этом отметила, что его свита уже давно осведомлена о том, что к Устименко нужно присылать девушек всегда, когда он этого просит.

«Тут скрывать нечего, мы делали вечеринку в Турции. Он подходит ко мне такой, говорит: «Привет, давай знакомиться». Я поворачиваюсь и он: «Блин, опять наша», но мы провели вместе ночь. Кроме того, Джиган на протяжении всей вечеринки пытался найти выпивку, а также просил прислать к нему девушек»,— дала комментарий любовница.

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