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Любовница Павла Мамаева прокомментировала секс с ним: «Я не знала, что он женат»

Любовница Павла Мамаева прокомментировала секс с ним: «Я не знала, что он женат»

Вчера стало известно, что Алана Мамаева подала на развод с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. Это случилось после того, как супруга узнала об изменах спортсмена на сборах. По слухам, от отчаяния девушка даже хотела покончить жизнь самоубийством.


Любовницей, с которой изменял Мамаев своей жене, оказалась Ирен Гарсиа (Irene García). Девушка является известной моделью. Она была очень возмущена, что Алана Мамаева опубликовала ее личные данные у себя на странице в социальных сетях. Ирен заявила, что будет с этим разбираться. Сегодня модель впервые дала комментарии и рассказала, как произошла ее встреча с Павлом.

«Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга», — поделилась Ирен журналу «СтарХит».

Кроме того, Ирен рассказала, что получала угрозы от Аланы и была в панике. Ее адвокаты уже работают над этой ситуацией.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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