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«Лучше, чем «Битлз», Майкл Джексон и Адель!» — АРМИ провели детальный анализ и сделали открытие об успехах BTS

«Лучше, чем «Битлз», Майкл Джексон и Адель!» — АРМИ провели детальный анализ и сделали открытие об успехах BTS

Слава BTS и их влияние в мире, бесспорно, масштабны. Но как мы можем оценить насколько BTS важны в сравнении с другими мировыми лидерами и можно ли их успехи считать лучшими? На все эти вопросы ответили АРМИ, которых также заинтересовало продвижение южнокорейских певцов на мировой арене. Проанализировав успехи не менее запоминающихся групп и сингеров из других стран, поклонники предоставили подробный отчет о проделанной работе для своих товарищей в Twitter. Если же говорить коротко, результаты исследования фанбазы просто ошеломляют!


Как выяснилось, мальчики побили рекорды «The Beatles», Майкла Джексона (Michael Jackson) и Адель (Adele), к которым они шли на протяжении многих лет в своей карьере! Давайте узнаем подробности в комментарии…

«Бтс побили 22-летний рекорд биттлс, 36-летний рекорд майкла джексона, 5-летний рекорд адель, а теперь побили 12-летний рекорд майкла джексона еще раз. никто не делает этого так, как они, НИКТО !!» — переводят итоги с английского языка российские АРМИ. Казалось бы, на этом можно остановиться. Чего еще можно желать от жизни? Но мы прекрасно знаем, что BTS не из тех, кто захочет довольствоваться малым. Эти парни точно будут радовать нас своими достижениями на протяжении всей жизни!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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