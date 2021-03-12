Лунный день сегодня 12 марта 2021 года

Вадим Карасев

Март продолжает преподносить сюрпризы, и пятничный день не будет исключением. В эти сутки энергетика Луны будет благоприятной, а значит, у каждого возникнет возможность привлечь в жизнь приятные перемены.

Последний рабочий день этой недели, по мнению астрологов, будет довольно благоприятным. При должном внимании и усердии получится привлечь в жизнь удачу и процветание, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром.

Фаза Луны: 29 лунные сутки убывающее ночное светило проведет в Знаке Рыб. В это время важно соблюдать осторожность и не переутомляться, чтобы исключить разного рода неприятности.

Магнитные бури 12 марта: магнитосфера Земли находится вне влияния солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

размеренность;завершение текущих дел;позитивный настрой;своевременный отдых;внимание к интуиции;доброжелательность.переутомление;спешка;риски и авантюры;агрессия.

Луна стареет, а это значит, что сил будет довольно мало. В пятницу астрологи не рекомендуют увлекаться наведением порядка и переутомляться. В этот день домашние обязанности можно свести к необходимому минимуму, чтобы большую часть времени посвятить тем делам, которые вызывают душевный подъем и не дают повода для раздражения.

Что надеть в эту пятницу

Убывающая Луна в Рыбах — время размеренное и спокойное, которое лучше не нарушать яркими кричащими красками. Астрологи рекомендуют остановить свой выбор на водных оттенках. Они поспособствуют концентрации на решении важных вопросов и уберегут от перепадов настроения. Дополнить образ помогут изделия из серебра, а в качестве талисманов выступят гранат, коралл и кварц.

Финансы и работа по лунному календарю

Пятница — не лучшее время для активных начинаний. В день перед Новолунием принято завершать дела, подводить итоги и заниматься планированием, чтобы во время роста Луны воплощать в жизнь свои задумки.

Финансовая активность в 29 лунный день может привести к проблемам, поэтому астрологи рекомендуют тратить деньги лишь на необходимое. Уменьшив траты, будет проще начать разумно экономить, чтобы позже побаловать себя долгожданными покупками на сэкономленные средства.

Любовь и отношения 12 марта

Пятница находится под эгидой Венеры, и благодаря влиянию планеты в эти сутки можно смело заниматься наведением порядка в личной жизни. Семейные пары смогут провести время вместе, чтобы укрепить отношения. В этот день нужно избегать любого негатива и выяснения отношений, чтобы исключить неприятные конфликты, способные внести разлад в семьи.

Тем, кто одинок, астрологи рекомендуют не терять времени даром и активно бороться за свое счастье. В этот день на помощь придут не только талисманы, но и проверенные временем безобидные ритуалы на привлечение внимания понравившихся людей.

Настроение и здоровье в этот лунный день

Сохранить позитивный настрой в пятницу не составит труда, если с самого утра настроиться на позитивный лад и гнать прочь грустные мысли. В плане здоровья эти сутки будут также спокойными — отсутствие магнитных бурь позволяет провести время довольно активно. Не стоит забывать лишь о том, что в день перед Новолунием сил становится гораздо меньше, поэтому так важно избегать переутомления.