Маму Маши Кохно неожиданно позвали замуж

Вадим Карасев

Во время отдыха вместе с дочерью в загородном отеле мама Маши Кохно познакомилась с одним из постояльцев, который настойчиво ухаживает за ней. Мужчина очень надеется, что ему удастся уговорить Ольгу Дмитриевну выйти за него замуж, он не сомневается в своих чувствах. Поклонники Маши в восторге от новостей, так как уже давно успели привязаться к ее маме.

«В любом возрасте можно стать счастливой женщиной! Самое главное - быть молодой душой и телом! Я не понимаю такой политики, что женщина должна рано выйти замуж, родить детей, а потом (если муж не дай Бог уходит к любовнице) остаётся такой вот женщиной-героиней, которая одна поднимает детей, работает и т.д., а когда выходит на пенсию только и знает, что воспитывает внуков и варит борщи!!!», - высказалась Маша.

Экс-участница рассказала своим поклонникам про то, как ее мама получила возможность устроить свою личную жизнь. Несколько лет назад Маша Кохно очень переживала из-за того, что ее родители разводятся, с тех пор Ольга Дмитриевна практически всюду сопровождает дочь, они вместе отдыхают. Во время одной из недавних поездок за город женщина обзавелась поклонником, пишет newstes.ru.Мужчина уже пригласил Ольгу Дмитриевну и Машу на ужин, во время которого открыл, что он чувствует, и сделал предложение. Пока что она не дала ответ, но Маша надеется, что она согласится. Блондинка призналась, что она в восторге от своей мамы, которая живет, как женщины за границей, у которых в 60 лет жизнь только начинается.По мнению блондинки, неправильно рано выходить замуж, жить для детей, а если уйдет муж в период среднего возраста, то жить для внуков. Ее мама ухаживает за собой, поддерживает себя в отличной форме, и времени на дочь у нее тоже хватает. Возраст не имеет значения, рассуждает Маша, счастье возможно, и это главное.Поклонники Кохно рады за ее маму, но уже не могут представить, что Маша и мама могут зажить каждая своей жизнью. За последние годы они стали практически неразлучны, готова ли Ольга Дмитриевна променять общество дочери на компанию мужчины? Хотя Маше это может даже пойти на пользу, так как у нее давно нет личной жизни.