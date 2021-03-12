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Марина Зудина: «Олег Павлович не хотел на мне жениться, говорил, что усыновит наших детей»

Марина Зудина: «Олег Павлович не хотел на мне жениться, говорил, что усыновит наших детей»

Не секрет, что роман Олега Павловича и его студентки Марины Зудиной начался в то время, когда мэтр состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой. Стоит ли говорить о том, что окружение Табакова было не в восторге от его нового любовного увлечения.


Олег Павлович очень любил Марину, но давление близких было слишком велико, поэтому он и не торопился идти под венец с возлюбленной. Так, старший сын Табакова Антон какое-то время даже не общался с папой. Олег Павлович считал, что причиной разлада стало его собственное увлечение молодой протеже.

«Это их взаимоотношения. Я всегда за то, чтобы все общались. Он очень долго переживал и даже в какой-то момент сказал мне, что не будет жениться, а усыновит наших детей. Меня это очень обидело. Тяжело...» — разоткровенничалась 55-летняя Зудина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

К слову, сам Антон Табаков впоследствии опроверг домыслы о том, что Зудина косвенно повлияла на его разногласия с папой. «У меня были свои причины, — рассказывал как-то наследник мэтра. — Но потом возраст победил эмоции, и мы стали опять общаться».

Марина Вячеславовна сильно пережила из-за конфликтов в семье Табакова и уговаривала его помириться со старшим наследником. 

«Я проецировала эту ситуация на нашего сына Павла. Мне хотелось, чтобы у всех была связь друг с другом. Мне хотелось, чтобы Антон был старшим в семье. Особенно такое чувство возникло, когда Олег Павлович болел (12 марта 2018-го мэтр ушел из жизни в возрасте 82 лет, — прим. «NewsTes.ru»). Муж мне всегда говорил, мол, был бы у нас сын лет 30, тогда ему было бы спокойнее. Вот и мне не хватало в семье зрелого человека, ведь Пашке было 20 с небольшим, он делал первые шаги в профессии, дочери Маше — всего 12-13 лет», — поделилась актриса.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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