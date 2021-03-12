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Марина Зудина: «Смерть Олега Павловича не сблизила нас с его сыном, даже наоборот»

Марина Зудина: «Смерть Олега Павловича не сблизила нас с его сыном, даже наоборот»

Актриса очень сожалеет о том, что так и не смогла наладить отношения с сыном Олега Табакова от Людмилы Крыловой — Антоном. Но Марину Зудину успокаивает то, что он прекрасно ладит с ее детьми — Павлом и Марией.


Одно время Олег Павлович не общался с Антоном, но так получилось вовсе не из-за того, что мэтр ушел от первой супруги Людмилы Ивановны. «У меня были свои причины. Но потом возраст победил эмоции», — делился как-то старший наследник Табакова.

Когда народного артиста не стало — это произошло в марте 2018 года — Марина Зудина надеялась, что горе сблизит ее с прежней семьей мужа, в частности, с Антоном, но этого, увы, не произошло.

«Нет, мы не сблизились. Скорее, наверное, наоборот. Олег Павлович все-таки объединял нас, но у нас очень дружат дети, и их отношения не зависят от наших. Они могут договориться сами о встрече — и это прекрасно!» — призналась 55-летняя Марина Вячеславовна на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

А ведь при жизни Олег Табаков очень переживал из-за конфликта с сыном, считая, что тот не может простить его за уход из семьи. «Это их взаимоотношения. Я всегда за то, чтобы все общались. Он очень долго переживал и даже в какой-то момент сказал мне, что не будет жениться, а усыновит наших детей. Меня это очень обидело. Тяжело...» — откровенничала артистка.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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