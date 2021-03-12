Медик назвал причину не игнорировать антисептики для рук

Вадим Карасев

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress

Если масочный режим россияне продолжают соблюдать, то от антисептиков многие отказались или изначально игнорировали их применение. Причину обратить внимание на этот способ защиты от вирусов назвал в беседе с радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Эксперт подчеркнул, что руки — это один из самых распространенных путей попадания вируса в организм. Если инфекция попала на ладони, то с большой вероятностью человек будет заражен. «Чаще всего это происходит, когда человек начинает руками дотрагиваться до своих слизистых — это могут быть глаза, рот и нос», — пояснил медик.

При применении антисептика риск заражения через руки понижается, добавил Менделевич. Он посоветовал выбирать санитайзер на основе спирта и с ухаживающими добавками, а также пользоваться кремами для рук, потому что антисептики разрушают кожу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что носить маску на улицу нужно лишь при условии скопления более 50 человек или походе в общественное место. В остальных условиях носить маску на улице не обязательно, уточнила она.