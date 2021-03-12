"Меня прямо изуродовали": Маша Малиновская уменьшила грудь после неудачной операции
40-летняя Маша Малиновская сделала очередную пластическую операцию. Звезда раскрыла, почему решилась на уменьшение груди, сообщает Cosmopolitan.
Маша Малиновская в свое время увеличила бюст после рождения сына. Впоследствии звезда приняла решение избавиться от имплантов, однако возникли непредвиденные сложности.
Телеведущая несколько раз была вынуждена обращаться за помощью к пластическому хирургу. Недавно Малиновская в очередной раз легла под скальпель. "У меня большие проблемы с грудью. Я сделала очень неудачную операцию. Я это нигде не показывала. Это очень сложно пережить для девушки с обложки Playboy. Меня прямо изуродовали", — пожаловалась звезда.
Операция в итоге прошла успешно. Маша Малиновская вышла на связь с поклонниками из больничной палаты, рассказав о своем состоянии.
При этом Маша Малиновская продемонстрировала результат, показав свою новую грудь. "Она стала намного меньше и, я надеюсь, красивее, чем была", — отметила телеведущая.
Маша Малиновская ранее призналась, что лишилась невинности не по своей воле.
Как писал NEWSTES, ранее Маша Малиновская заморозила свои яйцеклетки.