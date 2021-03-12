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"Меня прямо изуродовали": Маша Малиновская уменьшила грудь после неудачной операции

"Меня прямо изуродовали": Маша Малиновская уменьшила грудь после неудачной операции

40-летняя Маша Малиновская сделала очередную пластическую операцию. Звезда раскрыла, почему решилась на уменьшение груди, сообщает Cosmopolitan.

Маша Малиновская в свое время увеличила бюст после рождения сына. Впоследствии звезда приняла решение избавиться от имплантов, однако возникли непредвиденные сложности.

Телеведущая несколько раз была вынуждена обращаться за помощью к пластическому хирургу. Недавно Малиновская в очередной раз легла под скальпель. "У меня большие проблемы с грудью. Я сделала очень неудачную операцию. Я это нигде не показывала. Это очень сложно пережить для девушки с обложки Playboy. Меня прямо изуродовали", — пожаловалась звезда.

Операция в итоге прошла успешно. Маша Малиновская вышла на связь с поклонниками из больничной палаты, рассказав о своем состоянии.

Операция уже сделана. На мне бандаж специальный. Хочу сказать, что это какая-то фантастика. Я уже более-менее разговариваю. Это впервые в моей жизни, чтобы я проснулась после наркоза и у меня не болела голова. Совсем! Я чувствую себя довольно прилично. Или анестезиолог — гений, или я здорова как лошадь.

При этом Маша Малиновская продемонстрировала результат, показав свою новую грудь. "Она стала намного меньше и, я надеюсь, красивее, чем была", — отметила телеведущая.

Маша Малиновская ранее призналась, что лишилась невинности не по своей воле.

Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес.

Как писал NEWSTES, ранее Маша Малиновская заморозила свои яйцеклетки.

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По материалам: uposters.ru
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