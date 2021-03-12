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Mercedes понадеялся на китайские аккумуляторы и провалился

Mercedes понадеялся на китайские аккумуляторы и провалилсяФото: Globallookpress.com

Немецкий автопроизводитель Mercedes собирался начать полномасштабное наступление на рынок электрокаров, но планы оказались под угрозой из-за китайско-американского производителя батарей Farasis, сообщает Business Insider.

Сотрудничество компаний стартовало в 2019 году, на тот момент Farasis был почти неизвестен на рынке, но Mercedes поверил в него. В 2020-м автопроизводитель купил акции партнера на 400 миллионов евро.

Однако первые образцы аккумуляторов, поставленные в Германию, оказались настолько плохими, об установке их в электрокары не может быть и речи. Один из менеджеров Daimler (головная компания Mercedes-Benz) описал результаты тестов, не указывая подробностей, как «катастрофические».

В материале предполагается, что Mercedes предпочтет полностью разорвать сотрудничество, а не ждать улучшения батарей. Причем проблема качества не единственная. Компания не смогла получить разрешение на строительство фабрики. Предполагалось, что производство новых электромобилей для европейского рынка должно было начаться в 2022 году, но китайцы уже точно не смогут вести поставки по запланированному графику.

В Германии полагали, что Farasis будет производить не менее половины элементов, которые нужны Daimler в Европе. Вероятно, компании придется искать нового поставщика.

На нынешний модельный ряд проблемы не повлияют. EQC, EQA, EQV используют аккумуляторы от лидера китайского рынка CATL. В компании уверяют, что планы по выпуску новых моделей EQS и EQE в этом году также сохраняются. Однако для увеличения производства компании придется срочно заключать новые контракты, что не так просто в связи с бумом на рынке.

Ранее сообщалось, что китайский бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV стал самым продаваемым в стране, обогнав Tesla Model 3 в два раза. Причиной такой тенденции стала разница в стоимости — 4,5 тысячи долларов против 39 тысяч.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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