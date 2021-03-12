Министр культуры Крыма обматерила помощников во время онлайн-совещания

Вадим Карасев

Министр культуры Крыма Арина Новосельская грубо выругалась во время онлайн-совещания правительства региона, которое транслировалось в прямом эфире.

Судя по всему, чиновница не заметила, что ее микрофон включен, и во время эмоциональной беседы с помощником воскликнула: "…твою мать. Поставили как обезьяне". Это произошло во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова, который сразу же отреагировал на случившееся.

"Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Вообще, что ли?" — сказал Аксенов.

Он тут же поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование, а Новосельская стала извиняться, объяснив свое недовольство тем, что у нее "отключилась машина".