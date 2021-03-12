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Минздрав прокомментировал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минздрав прокомментировал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Вопрос дистанционной торговли рецептурными лекарствами требует дополнительной проработки, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском препаратов и соблюдением требований хранения в период доставки, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее "Единая Россия" рекомендовала правительству РФ провести в ряде регионов эксперимент по продаже рецептурных лекарств через интернет.

Россия

По материалам: ria.ru
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