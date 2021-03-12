Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова

Анастасия Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, режиссера и сценариста Андрея Смирнова с 80-летием и отметил мастерство создателя "Белорусского вокзала" - одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, телеграмма премьера опубликована на сайте правительства РФ.

"Шестьдесят лет длится Ваш увлекательный диалог со зрителями. И все эти годы Вы не перестаёте их восхищать своим мастерством. Благодаря Вам был создан один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Кинолента "Белорусский вокзал" – это пронзительный рассказ о том, какую страшную трагедию пережили люди, как важно об этом помнить и беречь мир", - говорится в поздравительной телеграмме.

Андрей Сергеевич Смирнов родился 12 марта 1941 года в Москве в семье писателя Сергея Смирнова — автора книг о защитниках Брестской крепости. Как режиссер дебютировал военным фильмом "Пядь земли" (1964) по одноименной повести Григория Бакланова. Событием в советском кинематографе стал фильм Смирнова "Белорусский вокзал" (1971), где режиссер сумел воссоздать психологическую атмосферу событий, тесно переплетенных с памятью о прошедшей войне.

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов.

1 из 5

Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанк© РИА Новости / РИА Новости

Кадр из художественного фильма "Пядь земли". Киностудия Мосфильм, 1964 г. Режиссеры - Андрей Смирнов и Борис Яшин. В главных ролях - Александр Збруев и Эллия Суханова.

2 из 5

Кадр из художественного фильма "Пядь земли". Киностудия Мосфильм, 1964 г. Режиссеры - Андрей Смирнов и Борис Яшин. В главных ролях - Александр Збруев и Эллия Суханова.

© РИА Новости / РИА Новости© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "2morrow/Завтра"Кадр из фильма Андрея Смирнова "Ангел" 1967 год3 из 5Кадр из фильма Андрея Смирнова "Ангел" 1967 год© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "2morrow/Завтра"© РИА Новости / РИА Новости

Александр Калягин и постановщик фильма «Верой и правдой» Андрей Смирнов во время съемок, 1979 год.

4 из 5

Александр Калягин и постановщик фильма «Верой и правдой» Андрей Смирнов во время съемок, 1979 год.

© РИА Новости / РИА Новости© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Продюсер и режиссер фильма "Француз" Андрей Смирнов, артистка балета Евгения Образцова и актер Антон Риваль во время премьеры фильма "Француз" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

5 из 5

Продюсер и режиссер фильма "Француз" Андрей Смирнов, артистка балета Евгения Образцова и актер Антон Риваль во время премьеры фильма "Француз" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк1 из 5

Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанк2 из 5

Кадр из художественного фильма "Пядь земли". Киностудия Мосфильм, 1964 г. Режиссеры - Андрей Смирнов и Борис Яшин. В главных ролях - Александр Збруев и Эллия Суханова.

© РИА Новости / РИА Новости3 из 5Кадр из фильма Андрея Смирнова "Ангел" 1967 год© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "2morrow/Завтра"4 из 5

Александр Калягин и постановщик фильма «Верой и правдой» Андрей Смирнов во время съемок, 1979 год.

© РИА Новости / РИА Новости5 из 5

Продюсер и режиссер фильма "Француз" Андрей Смирнов, артистка балета Евгения Образцова и актер Антон Риваль во время премьеры фильма "Француз" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк

Творчество Андрея Смирнова было отмечено различными наградами. В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. В 1971 году присуждена главная премия на I Фестивале современной кинематографии в рамках МКФ в Карловых Варах за "Белорусский вокзал". Среди его наград — призы МКФ в Карловых Варах (1990), кинофестивалей "Листопад" (2000), "Сталкер" (2000), "Кинотавр" (2011), "Окно в Европу" (2011), премия "Ника" (2000, 2011 — две).