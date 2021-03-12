«Мне это неинтересно»: Ксения Милас призналась, что больше не смотрит «Пацанок»

Влада Некрасова

Ксения Милас обрела известность благодаря шоу «Пацанки». Девушка приняла участие в третьем сезоне. Позже она ушла из проекта, но, как выяснилось, приглянулась телепродюсерам. Сейчас она ведет программу «Ревизорро» и может похвастаться большой армией поклонников.

В конце прошлого года завершился пятый сезон шоу «Пацанки». Говорят, он оказался один из самых успешных благодаря не только харизматичности героинь, но и звездных гостей. А вот Ксения Милас призналась, что холодно относится к проекту после своего ухода.

«Я сама четыре месяца все это проходила, а потом ты хочешь, чтобы я смотрела остальные сезоны и наблюдала за тем, что происходило у меня? Нет, мне это неинтересно», — заявила она ведущему YouTube-шоу «Петя любит выпить».

25-летняя Ксения отметила, что смотрела только первые два сезона, чтобы познакомиться с проектом, и даже выделила для себя любимчиков. «Юлия Ковалева — первый человек, который зашел и сделал все по красоте от «а» до «я». У меня нет нареканий. Мы с ней замечательно общаемся, когда выдается такая возможность. Она сильная, знает, чего хочет. С участницами из своего сезона общаюсь постольку-поскольку», — делилась блондинка.

Девушка добавила, что все же успела познакомиться с героинями пятых «Пацанок» и наладила с ними теплые отношения. К слову, у Ксении были все шансы стать победительницей шоу, однако она отказалась от съемок в финале. «Главное, что у меня появилась возможность стать ведущей «Ревизорро». Я безумно благодарна выбору генерального директора «Пятницы», а все, что было на «Пацанках»… Да, это было мое решение. Да, знала, что ему это понравится», — не стала скрывать хитрость хода телезвезда.

Сейчас Милас погружена в работу над очередным сезоном «Ревиззоро». Зрители отмечают, что ей удалось избежать бесконечных сравнений с прошлой звездой проекта Еленой Летучей. Впрочем, съемки едва можно назвать исключительно приятным. Порой ведущей приходится вступать в потасовки с владельцами заведений, которые боятся разоблачений.

«У меня был разрыв крестообразной связки. Драка произошла в том месте, которое пользовалось популярностью у всего Геленджика во время пандемии. Я видела страшные вещи. В данном случае были максимально антисанитарные условия», — вспоминала ведущая.