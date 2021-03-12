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Мошенники проводят поддельные кастинги на Дом 2

Мошенники проводят поддельные кастинги на Дом 2

Кастинги на телестройку идут полным ходом, но набор участников проходит со скрипом. Возможно, потому что в сети появились страницы кастингов от мошенников, которые зачем-то решили завладеть личной информацией возможных будущих участников. Зачем им эти данные, остается только гадать, но кастинг-служба призывает всех к бдительности.

Официальные паблики проекта призывают всех желающих подавать заявления и присылать свои анкетные данные, если есть желание появиться на шоу и стать его участников. Однако под видом кастинга мошенники тоже пытаются заполучить информацию о потенциальных героях. Они предлагают присылать им видеовизитки и снимки, хорошо, хоть денег не просят за прохождение кастинга, пишет newstes.ru.
Руководство проекта обращается со страниц официальных пабликов и советует лично приезжать на кастинг по старому адресу, проходить собеседование, либо присыпать анкеты только на официальный кастинг-сайт. Неприятности начинаются еще до открытия шоу, что будет дальше, когда проект стартует? Хотя не все верят, что мошенники зачем-то собирают анкеты желающих попасть на кастинг.

«В связи с высокой популярностью проекта в сети активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников нашего кастинга...», - гласит объявление.


Может, молодые люди не так активно спешат заявить о себе, как ожидалось? Судя по впечатлениям журналистов, особенные проблемы наблюдаются с притоком парней. Приходят вялые, инертные, безынициативные герои, которые уступают девушкам в силе характера. Однако старых героев категорически не собираются возвращать, несмотря на их попытки прорваться на шоу.

До запуска первых эфиров остается несколько недель. Предполагалось, что старт проекта будет в марте, но так как окончательный состав еще не сформирован, придется подождать до апреля. Поклонники готовы потерпеть, ведь главное, что проект действительно появится на экранах, хотя еще месяц назад возвращение Дом 2 вызывало серьезные сомнения.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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