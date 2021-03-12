Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Москвичам назвали дату потепления

Москвичам назвали дату потепленияФото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

В Москве ожидается повышение температуры до 4-6 градусов тепла в воскресенье, 14 марта. На следующей неделе погода будет спокойной, морозов не прогнозируется. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«В течение следующей недели температура будет достаточно однородная: начиная со среды ночью с небольшим минусом, а днем около нулевой отметки. Такой мягкий, спокойный режим», — отметил Вильфанд.

При этом в субботу, 13 марта, ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что потепление не означает окончательного наступления весенней погоды. «До конца месяца морозы еще будут, но не такие сильные, как в середине этой недели, до минус 10 градусов», — заявил он.

В ночь с 9 на 10 марта в Московском регионе зафиксировали рекордно низкую температуру — минус 21,3 градуса. На востоке Подмосковья — почти минус 29. В текущем столетии холоднее минус 17 градусов в это время не было.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Иран заявил о нападении террористов на корабль в Средиземном море
Иран заявил о нападении террористов на корабль в Средиземном море
Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины
Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины
В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу
В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу
Певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»
Певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»
Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за русско-китайского фильма
Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за
Раскрыты критерии отбора российских богачей для налоговой VIP-инспекции
Раскрыты критерии отбора российских богачей для налоговой
Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от властей
Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от
Гендиректор спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма компании уволился
Гендиректор спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма компании уволился
Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Оксана Пушкина: «Не жалею, что сделала аборт в студенческие годы»
Оксана Пушкина: «Не жалею, что сделала аборт в студенческие годы»
«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы SEREBRO
«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы
The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"
The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина

Еще по теме

Гидрометцентр пообещал москвичам отступление морозов 1 марта
Гидрометцентр: На следующей неделе в Москве резко похолодает
Москвичам пообещали январские морозы в марте
Синоптик предупредил о скачках температуры в московском регионе