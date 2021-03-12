Москвичам назвали дату потепления

Вадим Карасев

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

В Москве ожидается повышение температуры до 4-6 градусов тепла в воскресенье, 14 марта. На следующей неделе погода будет спокойной, морозов не прогнозируется. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«В течение следующей недели температура будет достаточно однородная: начиная со среды ночью с небольшим минусом, а днем около нулевой отметки. Такой мягкий, спокойный режим», — отметил Вильфанд.

При этом в субботу, 13 марта, ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что потепление не означает окончательного наступления весенней погоды. «До конца месяца морозы еще будут, но не такие сильные, как в середине этой недели, до минус 10 градусов», — заявил он.

В ночь с 9 на 10 марта в Московском регионе зафиксировали рекордно низкую температуру — минус 21,3 градуса. На востоке Подмосковья — почти минус 29. В текущем столетии холоднее минус 17 градусов в это время не было.