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«Мост глупости» в Петербурге закрыли

«Мост глупости» в Петербурге закрылиКадр: @FoolsBridge

Проезд под переправой в Санкт-Петербурге, прозванный «мостом глупости» из-за застревающих под ним автомобилей, решили закрыть. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Проезд закроют с 13 марта до 15 мая. За это время проведут работы по восстановлению нижнего пояса «верховой коробчатой балки пролетного строения» над улицей Труда. Затем будет принято решение о дальнейшем запрете проезда под мостом.

Планируется также повысить габарит проезда под мостом до 4,5 метра с прежних 2,7 метра. По информации издания, его увеличения планируется достичь за счет углубления участка улицы под мостом.

«Мост глупости» построили в 2009 году. С тех пор под ним регулярно застревает транспорт. Так, например, в январе под ним пострадала двухсотая машина. Водитель автомобиля не рассчитал габариты кузова и попытался проехать под мостом, проигнорировав предупреждение.

Россия

По материалам: lenta.ru
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