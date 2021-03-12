Мужчина изнасиловал женщину из Tinder и помочился на нее

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Британец Уэсли Сполдинг (Wesley Spalding) сходил на свидание с женщиной из Tinder, после чего изнасиловал ее, пока та спала. Позже мужчина разбудил жертву и помочился на нее, сообщает Hull Live.

Жертва 32-летнего обвиняемого рассказала суду, что инцидент произошел в ее собственном доме.

«Он делал такие болезненные вещи, что мне стыдно рассказывать об этом», — заявила женщина. Она добавила, что испытала кошмар наяву. Действия Сполдинга вызвали у нее «душевные муки».

Во время судебного заседания, на котором решалась судьба обвиняемого, Сполдинг улыбался, пока жертва вспоминала подробности «свидания». Судья назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Мужчина имеет право выйти досрочно только после того, как отбудет две трети срока.

Ранее в Великобритании девушка сходила на свидание с парнем, с которым познакомилась в Tinder, и была зарезана ревнивым бывшим бойфрендом. Убийца прятался в тени здания и следил за парой.