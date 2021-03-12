Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом после обвинений в измене

"Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом после обвинений в измене

"Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом после обвинений в измене

31-летняя Алана Мамаева недавно обвинила своего мужа в новой измене, выложив фото его предполагаемой любовницы из Испании. Спустя неделю супруга скандального футболиста объявила о разводе, сообщает "Стархит".

Алана все-таки приняла решение расстаться с Павлом Мамаевым, выступающим в настоящее время за футбольный клуб "Ростов". Официальное заявление о разводе со спортсменом его супруга сделала в Stories.

Мы разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов.

Напомним, жена Павла Мамаева ранее опубликовала в Stories серию постов, посвятив их поведению футболиста. "Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана.

Жена Павла Мамаева считает, что футболист якобы изменил ей с 29-летней испанкой по имени Ирен. Алана опубликовала в Stories фото удостоверения личности девушки, которую она заподозрила в связи со своим супругом. По словам жены Мамаева, знакомые рассказали ей о похождениях супруга в перерывах между его тренировками.

После скандальных постов жена Павла Мамаева была доставлена в одну из московских больниц из-за отравления таблетками. В настоящее время полиция ведет проверку.

"Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка", — заявил журналистам источник в правоохранительных органах.

Напомним, звездная пара состоит в браке с 2013 года и воспитывает дочь. В 2018 году Алана узнала после ареста спортсмена, что он изменял ей, однако в конце концов приняла решение простить мужа и сохранить семью.

Несколько лет назад Алана Мамаева стала гостем очередного выпуска Youtube-шоу Амирана Сардарова "Дневник Хача". В студии супруга футболиста откровенно рассказала о жестких условиях, которые она выдвинула изменившему ей мужу.

"Он должен будет найти всех шлюх, приехать со мной к ним, плюнуть им в лицо и сказать, что они шлюхи и они не стоят даже моего мизинца", — рассказала жена футболиста.

Кроме того, Алана Мамаева намеревалась потребовать от мужа ежемесячно проходить полиграф. "Изменял — не изменял. Это будет процедура постоянная, чтобы он уже к ней привык", — отметила жена футболиста.

Также Алана Мамаева потребовала от футболиста сменить телефонный номер, согласовывать с ней новые контакты в гаджетах, уничтожить все вещи, напоминающие ей об изменах, всегда брать ее в свои поездки и каждый день просить прощения.

Как писал NEWSTES, ранее предполагаемая "любовница" Мамаева из Испании похвасталась положительным тестом на беременность.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Поклонская рассказала о планах после ухода из Госдумы
Поклонская рассказала о планах после ухода из Госдумы
В Роспотребнадзоре рассказали о возможном формате ПМЭФ
В Роспотребнадзоре рассказали о возможном формате ПМЭФ
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии
Глава Росстандарта рассказал, как клиентов обманывают на АЗС
Глава Росстандарта рассказал, как клиентов обманывают на АЗС
Покупка инсталлов Android в маркертплейсе AccFarm
Покупка инсталлов Android в маркертплейсе AccFarm
С февраля 2021 года московские школьники вновь принимают участие в программе «Дороги Победы»
С февраля 2021 года московские школьники вновь принимают участие в
Что? На счету Чимина больше 40 ролей в постановках
Что? На счету Чимина больше 40 ролей в постановках
Упс! Джин заспойлерил выступление BTS для Грэмми
Упс! Джин заспойлерил выступление BTS для Грэмми
«Лучше, чем «Битлз», Майкл Джексон и Адель!» — АРМИ провели детальный анализ и сделали открытие об успехах BTS
«Лучше, чем «Битлз», Майкл Джексон и Адель!» — АРМИ провели детальный
Мужчина изнасиловал женщину из Tinder и помочился на нее
Мужчина изнасиловал женщину из Tinder и помочился на нее
"Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом после обвинений в измене
"Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом
Американцы удивились надувному конусу советской ядерной ракеты
Американцы удивились надувному конусу советской ядерной ракеты

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры

Еще по теме

"Опять начал гулять": Алана Мамаева обвинила футболиста в измене с испанкой
СМИ: "любовница" Мамаева из Испании похвасталась положительным тестом на беременность
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку
Алана Мамаева подала на развод после измены Павла с испанкой