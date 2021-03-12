"Мы разводимся!": жена Мамаева объявила о расставании с футболистом после обвинений в измене

Вадим Карасев

31-летняя Алана Мамаева недавно обвинила своего мужа в новой измене, выложив фото его предполагаемой любовницы из Испании. Спустя неделю супруга скандального футболиста объявила о разводе, сообщает "Стархит".

Алана все-таки приняла решение расстаться с Павлом Мамаевым, выступающим в настоящее время за футбольный клуб "Ростов". Официальное заявление о разводе со спортсменом его супруга сделала в Stories.



Мы разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов.



Напомним, жена Павла Мамаева ранее опубликовала в Stories серию постов, посвятив их поведению футболиста. "Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана.

Жена Павла Мамаева считает, что футболист якобы изменил ей с 29-летней испанкой по имени Ирен. Алана опубликовала в Stories фото удостоверения личности девушки, которую она заподозрила в связи со своим супругом. По словам жены Мамаева, знакомые рассказали ей о похождениях супруга в перерывах между его тренировками.



После скандальных постов жена Павла Мамаева была доставлена в одну из московских больниц из-за отравления таблетками. В настоящее время полиция ведет проверку.

"Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка", — заявил журналистам источник в правоохранительных органах.



Напомним, звездная пара состоит в браке с 2013 года и воспитывает дочь. В 2018 году Алана узнала после ареста спортсмена, что он изменял ей, однако в конце концов приняла решение простить мужа и сохранить семью.

Несколько лет назад Алана Мамаева стала гостем очередного выпуска Youtube-шоу Амирана Сардарова "Дневник Хача". В студии супруга футболиста откровенно рассказала о жестких условиях, которые она выдвинула изменившему ей мужу.

"Он должен будет найти всех шлюх, приехать со мной к ним, плюнуть им в лицо и сказать, что они шлюхи и они не стоят даже моего мизинца", — рассказала жена футболиста.

Кроме того, Алана Мамаева намеревалась потребовать от мужа ежемесячно проходить полиграф. "Изменял — не изменял. Это будет процедура постоянная, чтобы он уже к ней привык", — отметила жена футболиста.

Также Алана Мамаева потребовала от футболиста сменить телефонный номер, согласовывать с ней новые контакты в гаджетах, уничтожить все вещи, напоминающие ей об изменах, всегда брать ее в свои поездки и каждый день просить прощения.

Как писал NEWSTES, ранее предполагаемая "любовница" Мамаева из Испании похвасталась положительным тестом на беременность.