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На Украине разразился скандал из-за клипа для «Евровидения»

На Украине разразился скандал из-за клипа для «Евровидения»Кадр: Eurovision Song Contest / YouTube

Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа для «Евровидения». Об этом представители организации UAnimals написали в Facebook.

Скандал разразился вокруг видео на песню «Шум», с которой группа Go_A должна представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение». По мнению зоозащитников, музыканты задействовали в съемках клипа редкую птицу, занесенную в Красную книгу.

«Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида курганник степной, который находится под угрозой исчезновения», — заявили экоактивисты. Они также отметили, что владение этой птицей должно подтверждаться специальными документами.

В UAnimals добавили, что разрешения на эксплуатацию этого вида на Украине не выдаются вовсе. Кроме того, зоозащитники отметили, что орнитологи изучили птицу на видео и заключили, что животное продолжительное время содержалось в неволе.

Участники коллектива Go_A и украинские власти пока не ответили на претензии активистов.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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