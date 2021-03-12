На встрече СБ ООН по Крыму дали слово человеку, связанному с террористами

Анастасия Иванова

Организаторы неформального заседания СБ ООН по теме Крыма (к которым относятся Эстония и ряд западных стран) дали слово Нариману Мемедеминову, который был ранее приговорен к 2,5 годам колонии-поселения за призывы к участию в деятельности запрещенной террористической организации.

Ведущий представил его как "гражданского журналиста".

В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.

"Наши украинские и западные коллеги, которые представляют 99% выступающих на сегодняшнем мероприятии, упорствуют в продвижении фейковых новостей о Крыме и в блокировании любых голосов, которые поставили бы под вопрос эти утверждения", - сказал в ходе мероприятия Полянский.