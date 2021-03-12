На Wildberries стало легче определять подделки

Вадим Карасев

Маркетплейс Wildberries обновил свой интерфейс, чтобы облегчить пользователям распознание подделок, — теперь данные продавца видны и в карточке товара, и при оформлении заказа (в корзине), и у покупателей появилась возможность узнать больше подробностей перед совершением сделки.

Telegram-канал "Цена красоты" приводит пример, как новая функция может быть полезной: товар бренда The Ordinary, принадлежащего американской Estée Lauder, на первый взгляд, не вызывает сомнений: у товара высокий рейтинг, цена соответствует реальной, однако товар продает некий индивидуальный предприниматель. "Но вряд ли Estée Lauder в России работает через ИП", — пишут авторы канала.

Ранее подобная информация на Wildberries тоже присутствовала, но не была так акцентирована. Едва ли покупатели теперь окончательно перестанут "клевать" на подделки, однако новая мера может снизить число неудачных покупок и в целом спрос на сомнительные товары, резюмируют авторы канала.