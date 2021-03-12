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На заводе Tesla произошел пожар

На заводе Tesla произошел пожарФото: Stephen Lam / Reuters

В американском городе Фримонт (штат Калифорния) на территории завода производителя электромобилей Tesla произошел пожар. Об этом сообщает Reuters.

По данным агенства, возгорание началось в строящемся здании, на место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

Другие подробности случившегося не приводятся. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В феврале Tesla временно приостановила выпуск своей самой популярной модели — Model 3 — на заводе в Калифорнии. В целом за последние 12 месяцев стоимость акций автогиганта взлетела более чем в 4,6 раза.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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