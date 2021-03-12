Набиуллина сделала прививку от коронавируса

Вадим Карасев

Эльвира НабиуллинаФото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала прививку от коронавируса. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Глава регулятора призналась, что получила вакцину от COVID-19 еще в декабре 2020 года. «Все нормально, так что вы тоже подумайте», — посоветовала она.

Ранее Набиуллина сообщила о планах регулятора на 2021 год. Так, в нынешнем году Центробанк сохранит мягкую денежно-кредитную политику, которая будет направлена на поддержку восстановления российской экономики. По ее словам, потенциал для снижения ключевой ставки исчерпан. Дальнейшее ее снижение может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

В феврале президент России Владимир заявил, что может сделать прививку против коронавируса в конце лета или начале осени. По словам российского лидера, пройти вакцинацию он намерен после консультации с врачами, так как у него есть прививочный план. Так, Путин объяснил, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя. Глава государства подчеркнул, что поставит российскую вакцину, так как считает ее лучшей в мире по всем показателям.

Позднее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал об «отменном здоровье» Путина.

«У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Это все, что я вам могу сказать», — отметил он.