«Надувательство!»: Сергей Соседов объяснил популярность Аллы Пугачевой в советские годы

Алексей Вольцев

Сергей Соседов в очередной раз отпустил колкость в адрес Примадонны. Музыкальный критик, который ранее восхищался творчеством артистки, заявил, что ее на заре карьеры попросту умело раскрутили.

Алла Пугачева уже много лет находится на недосягаемой высоте эстрадного олимпа. Говорят, артистка может с легкостью и возвести исполнителя на пьедестал, и столкнуть с него. Ведущая шоу «Ходят слухи» Рамина Эсхакзай спросила критика Сергея Соседова, в чем же причина того трепета, который все испытывают перед певицей, действительно ли она так всесильна.

«И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно. На ней был впервые опробован пиар благодаря, конечно, режиссеру Александру Стефановичу — он придумал это надувательство. Внушалось, что она не такая, как все, мол, «не верьте, что живу я как в раю…» Сам Стефанович визировал интервью Пугачевой, вносил слова о театре песни. Он говорил ей: «Ты должна работать на контрастах. Сейчас рыдаешь в сонете Шекспира, а потом встаешь и сразу в «Песенку первоклассника». Публика будет в шоке, у них в голове помутится. Ты должна их бросать из огня да в полымя», — делился критик.

52-летний Соседов добавил, что Стефанович, который стал, по сути, продюсером Аллы, требовал от нее поддержания неоднозначного имиджа и вне сцены: «Ты должна быть вульгарная, нечесаная, размалеванная, чтобы все говорили: «Вот Пугачева какая пошлая». Но у нас через две недели «Голубой огонек», поэтому выходишь с идеальной прической, сидишь за роялем и поешь атмосферную песню «Эти летние дожди». Тогда публика ахнет: «Какая чистота!»… Ты должна все время удивлять — вот, что придумал Стефанович. И она на этом балансировала. Но по сути, это надувалово зрителей. Специально делалось, чтобы провоцировать».

Критик отметил, что у Аллы Борисовны было намного меньше хитов, чем у Ротару. Он также считает, что певица никогда по-настоящему не решала судьбы других исполнителей. «Все делалось, может быть, по ее дружбе, мол, не хочу, чтобы та была... Но сама лично она не могла кого-то вырезать. Хотя ее саму сколько раз вырезали в советские годы! Лапин, предстатель Гостелерадио, Пугачеву не любил, считал певицей для плебса», — заявил Соседов.