Настя Балтер нашла работу своей мечты

Вадим Карасев

Настя Балтер не скрывает, что мечтает вернуться на телестройку. С тех пор как проект снова пообещали запустить и начали кастинг участников, Настя оживилась и даже подумывала о том, чтобы переехать в Москву. Но все-таки решила ждать вызова в Уфе из экономии. А пока ждет, устроилась на работу, причем считает, что ей очень повезло найти работу своей мечты.

«Дом 2 открывается, и я верю в то, что меня обязательно возьмут... Я решила, что сидеть здесь тоже не буду без дела и нашла работу у себя в Уфе...», - поделилась Настя.

Экс-участница не отчаивается, хотя ее заявку на участие в телестройке старательно игнорируют, а Надежда Ермакова уверяет, что старичков все-таки на шоу не будет. По слухам, Кристина Бухынбалтэ тоже получила отказ. Но Балтер продолжает ждать, что ее верность все-таки оценят и передумают, даже раздумывала, не ждать ли ей приглашения сразу в столице, пишет newstes.ru.Но, по подсчетам Насти, ожидание обошлось бы ей слишком дорого. Нужно платить за месяц проживания и за последний месяц, а вдруг ее позовут уже через три дня, и деньги никто не вернет? Поэтому вызова она ждет в родной Уфе, в чтобы не терять времени даром, Балтер нашла работу своей мечты - устроилась администратором в клуб.Хотя Настина подготовка и характер подходят даже для работы в охране, ей доверили устраивать вечеринки в клубе, заниматься их подготовкой. Девушка считает, что такую работу вполне можно назвать работой своей мечты. Бар, взявший ее, называется «Бигуди», так что поклонники Балтер, если они имеются в ее родном городе могут побывать в клубе и увидеть Балтер за работой.Пользователи советуют Балтер прекратить жить иллюзиями, в конце концов, ей ясно дали понять, что в таких, как она, проект не нуждается. Пора начинать жить реальной жизнью, если она намерена реализовать свои мечты к 25 годам, как говорила раньше. Ей же нужно успеть купить дом и стать миллионершей.