Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ

Лидия Мартынова

СМИ узнали, что обладательницы премии "Оскар" Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в мини-сериале для платформы Apple TV + под названием "Lady in the lake" ("Леди в озере"), сообщает Empire.

Проект будет основан на одноименном романе 2019 года Лауры Липпман, действие которого происходит в Балтиморе (США) в 1960-х годах.

Нераскрытое убийство подталкивает домохозяйку Мэдди Шварц (Портман) стать журналисткой и расследовать это дело. В какой-то момент ее путь пересекается с Клео Шервуд (Нионго) — матерью-активисткой, борющейся за права темнокожих.

В издании отмечают, что для платформы Apple TV + это большой успех, поскольку Портман и Нионго ранее не снимались в сериалах.

Режиссером проекта выбрали Альму Харель, снявшую драму "Милый мальчик" (2019) со звездой "Трансформеров" Шайей Лабафом в главной роли. Она также будет соавтором сценария вместе с Дре Райан, принимавшей участие в создании сериала Amazon Studios "Человек в высоком замке".

Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. По информации Empire, сериал находится на ранней стадии разработки.