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Назвала новый альбом в честь тайного возлюбленного! Розэ из Blackpink проболталась

Назвала новый альбом в честь тайного возлюбленного! Розэ из Blackpink проболталась

Почему же альбом будет называться «R»? Розэ (Rose), мы требуем объяснений!

Тайны Розэ разгадать не так просто, как вы могли подумать. Королева сцены наконец решилась на запуск своего первого сольного альбома «R». Конечно, можно было бы предположить, что R — первая буква ее имени. Но это ведь слишком тривиально. У вокалистки есть более глубокие мысли по этому поводу. Давайте попросим ее объяснить свою точку зрения.


«Да, я взяла первую букву своего имени. Многие люди меня так и зовут. Только по первой букве. Я хотела сделать отсылку к моим первым шагам в качестве солиста. Чтобы не просто ассоциировали меня с буквой «R». Я хочу, чтобы когда вы видите кругом эту букву, вы сразу же вспоминали обо мне», — делится мыслями девушка.

«А я думала, что у нее парень, но нет((((«, «Ну почему так простоо, я была уверена, что все завязано на романтике», — причитают блинки в социальных сетях. Увы, печально осознавать, что догадки пользователей не подтвердились, но, стоит признать, что идея Розэ все-таки крута!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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