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«Не знала, что он женат»: первый комментарий испанской любовницы Павла Мамаева

«Не знала, что он женат»: первый комментарий испанской любовницы Павла Мамаева

Несколько дней назад стало известно о разводе Павла и Аланы Мамаевых. Фанаты считают, что супруга футболиста устала от его бесконечных измен, мол, последней каплей стала интрижка Павла в Испании, куда он отправился на сборы. От отчания Алана даже опубликовала снимки и личные данные соперницы Ирен Гарсиа в личном блоге.


29-летняя испанка работает адвокатом, но при этом является еще и известной моделью благодаря яркой внешности. Ирен Гарсиа была возмущена тем, что ее личные данные распространяют в социальной сети и пообещала разобраться с этим. «NewsTes.ruу» удалось лично пообщаться с девушкой и узнать, как именно произошла ее первая встреча с Павлом Мамаевым.

«Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга», — поделилась Ирен.

Ирен не понимает, как ее личные данные оказались в распоряжении Аланы. «Я была удивлена. Она опубликовала мой адрес, телефон, паспорт в социальной сети, а позже все это появилось в СМИ. Она мне всерьез угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию. Никогда ни в чем не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу», — добавила Ирен в разговоре со «NewsTes.ruом».

Напомним, два дня назад Алана заявила, что расстается с мужем. «Мы разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала модель в социальной сети. 

Мамаевы поженились в 2013 году. В этом браке родилась дочь Алиса, также пара воспитывала сына Аланы от предыдущих отношений. Модель дождалась мужа из тюрьмы, куда он попал за драку в 2018 году, но теперь, похоже, ее терпение закончилось. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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