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Неожиданно! Марина Зудина призналась, что была увлечена сыном Олега Табакова

Неожиданно! Марина Зудина призналась, что была увлечена сыном Олега Табакова

С будущим мужем Марина Зудина познакомилась, еще будучи студенткой ГИТИСа — Олег Павлович преподавал на курсе. Поначалу юная артистка не обращала внимания на маститого актера, гораздо больше ей по душе пришелся его сын Антон.


Сегодня Марина Вячеславовна называет себя Золушкой, которой удалось встретить принца в лице Олега Павловича. А ведь Табаков понравился Зудиной далеко не с первого взгляда.

«Это судьба, видимо, существуют какие-то законы, которые нам пока не ведомы, — поделилась 55-летняя актриса на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Не всегда люди соединяются сами, иногда этому способствует какая-то сила. Да, думаю, это тот случай, и Господь сделал мне такой подарок. Причем поначалу я не была влюблена в Олега Павловича, как другие девочки. Вот Антоном Табаковым после фильма «Тимур и его команда», признаться, была увлечена». 

Более 20 лет Табаков и Зудина прожили в законном браке, воспитали двоих детей — дочь Марию и сына Павла, который пошел по стопам звездных родителей, став актером. А ведь поначалу Олег Павлович не решался на рождение наследников в браке с Мариной, считая себя уже немолодым.

«У Олега Павловича были сомнения насчет рождения наших общих детей. Говорил, что будет старый. Но родился Павлик, а спустя 11 лет появилась на свет Маша. Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребенка», — вспомнила актриса.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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