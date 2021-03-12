Невестка Валерии опубликовала фото в купальнике через три месяца после родов

Алексей Вольцев

Лиана и Арсений Шульгины недавно улетели в Дубай вместе с маленькой Селин. Судя по всему, отдых с трехмесячной малышкой не создает трудностей для звездных родителей.

Лиана активно делится в социальных сетях фотографиями из поездки. Они с Арсением выходят на пляж вместе с коляской, девочка спокойно спит под зонтиком, чтобы не обгореть. Жена Шульгина уже почти вернула стройную фигуру, что была у нее до беременности. На снимке молодая мама демонстрирует стройные ноги и плоский живот в черном бикини.

«Фото как есть. Как же важно любить и принимать себя, жить в гармонии с собой! Даже с полосочкой на животе, даже с талией в плюс пять сантиметров» — поделилась Лиана.

Звездная свекровь девушки Валерия подбодрила невестку в комментариях, отметив, что пять сантиметров — это ничего страшного. Поклонники тоже хвалят фигуру Лианы: «Вы в прекрасной форме»; «Роды в 20 лет не сказываются на фигуре».

Супруга Арсения ранее признавалась, что за беременность набрала 16 килограммов. «На тренировки не ходила — были противопоказания. Сначала были тянущие боли, потом низкое расположение головки. Врач сказала, лучше не стоит. До беременности весила 45 кило. После родов — 60,8», — делилась Шульгина.

Напомним, что внучка Валерии появилась на свет 1 января этого года. Схватки начались у Лианы в новогоднюю ночь. «Я даже загадала желание, правда, не помню какое. В больнице мне измерили температуру, пропустили, дальше анализ на ковид, потом осмотр и оформление. Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово», — вспоминала позже девушка. К счастью, все прошло хорошо, и теперь она наслаждается материнством.