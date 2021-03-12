Никита Уманский объяснил, почему ходит на вечеринки без Насти

Вадим Карасев

Я тусуюсь, а Настя дома сидит. У некоторых может сложиться такое впечатление. Сразу скажу - ошибочное. Я сейчас много времени посвящаю работе, и все мои сторис и фото из разных мест, в основном эти поездки по работе. На дни рождения друзей я заезжаю ненадолго, поздравить. По возможности и по состоянию здоровья Настя ездит со мной. Но с каждой неделей ей все трудней посещать такие мероприятия, да и даже просто ездить в машине некомфортно. Поэтому чаще я один езжу.К счастью моя Настя не из тех женщин, которые, если сами не едут на тусовку, то и мужа своего никуда не пустят. Она спокойно отпускает меня на дни рождения друзей, понимая как важны для меня эти люди, и как я хочу лично поздравить. Да и расслабиться иногда хочется.К чему я все это пишу? Я хочу обратиться ко всем девушкам: относитесь с пониманием к мужчинам, не держите их «на коротком поводке», давайте расслабиться в мужской компании и тогда вас будут ещё больше ценить, любить и благодарить за вашу мудрость. Поделитесь в комментариях, отпускаете своих мужчин одних на тусовки?