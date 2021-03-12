Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Уманский объяснил, почему ходит на вечеринки без Насти

Никита Уманский объяснил, почему ходит на вечеринки без Насти
Я тусуюсь, а Настя дома сидит. У некоторых может сложиться такое впечатление. Сразу скажу - ошибочное. Я сейчас много времени посвящаю работе, и все мои сторис и фото из разных мест, в основном эти поездки по работе. На дни рождения друзей я заезжаю ненадолго, поздравить. По возможности и по состоянию здоровья Настя ездит со мной. Но с каждой неделей ей все трудней посещать такие мероприятия, да и даже просто ездить в машине некомфортно. Поэтому чаще я один езжу.

К счастью моя Настя не из тех женщин, которые, если сами не едут на тусовку, то и мужа своего никуда не пустят. Она спокойно отпускает меня на дни рождения друзей, понимая как важны для меня эти люди, и как я хочу лично поздравить. Да и расслабиться иногда хочется.

К чему я все это пишу? Я хочу обратиться ко всем девушкам: относитесь с пониманием к мужчинам, не держите их «на коротком поводке», давайте расслабиться в мужской компании и тогда вас будут ещё больше ценить, любить и благодарить за вашу мудрость. Поделитесь в комментариях, отпускаете своих мужчин одних на тусовки?
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTube
Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTube
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с краснокнижной птицей
Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с
Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС
Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС
ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам
ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам
В Астраханской области продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель»
В Астраханской области продолжается прием заявок на участие в
Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для детей в 2021 году
Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для
В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный IT-коворкинг
В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
Великий пост 2021: что можно и чего нельзя делать в течение семи недель
Великий пост 2021: что можно и чего нельзя делать в течение семи

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

Еще по теме

Леша Кудряшов предпочел остаться одиночкой
Настя Каменских рассказала о своей личной жизни и беременности
Настя Каменских развлекается с подружкой в бассейне (фото)
Стало известно, почему Настя Каменских перестала работать с Потапом