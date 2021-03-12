Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день обладает своей особой энергетикой. Это может происходить по многим причинам. Одной из таких причин является смена чисел-покровителей. Нумерологи рассказали, какое число будет у руля сегодня и чем это чревато.

Многих из нас сегодня ожидает конец черной полосы. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не относиться легкомысленно к происходящему вокруг. Берите все в свои руки и не пускайте дела на самотек.

Число-покровитель 12 марта 2021 года

Сегодня 12 число 3 месяца 2021 года, 5 по счету день недели. 1+2+3+2+0+2+1+5=16, 1+6=7. Управлять энергетическими потоками преимущественно будет Семерка. Это число обладает мощной энергетикой, которая будет хорошо сочетаться с силой планет.

Главным символом этого дня станет астрономический знак Венеры.





У этого дня чисто женская энергия. Это значит, что преодолевать препятствия на пути большинству из нас будет достаточно легко. Повысится вероятность приятных случайностей. Число 7 — символ удачи, поэтому в сложных ситуациях не стоит терять душевное равновесие.

Важные события 12 марта из прошлого

Важные события из прошлого очень часто помогают предсказать заранее будущее. 12 марта 2011 года произошел взрыв на японской атомной электростанции. Это была суббота, значит, в тот день у руля также была Семерка: 1+2+3+2+0+1+1+6= 16, 1+6=7. Как известно, удалось избежать второго Чернобыля, поскольку вредные выбросы оказались небольшими. За это стоит благодарить силу Семерки. Удача в тот день улыбнулась человечеству.

Точно так же и в жизни каждого из нас все возможные неприятности будут обходить нас стороной. Будьте бдительными и не бойтесь начинать новые дела. Случайности в этот день могут быть неприятными, но только на первый взгляд.

Главные талисманы 12 марта

Зеркало. Старайтесь почаще смотреться в зеркало, чтобы отводить от себя проблемы. Энергетика этого талисмана будет крайне полезной для тех, кто борется с низкой самооценкой и окружен токсичными людьми. Посмотрите в зеркало, скажите себе, что все будет хорошо.

Вещи, подаренные близкими. Энергетика такой одежды или аксессуаров будет крайне велика. Они будут заряжены созидательной энергией любви и доверия. Очень полезными они станут для тех, кто находится в отъезде, далеко от дома.

Советы нумерологов на эту пятницу

Семерка любит людей, которые рискуют. Не ждите у моря погоды — действуйте. Само собой, риски должны быть умеренными. Речь идет не только о работе и бизнесе, но и о любви. Не бойтесь подходить и знакомиться с теми, кто вам нравится. Немного инициативы никому не повредит.

Удача последует за романтичными и щедрыми людьми. Дарите близким подарки, помогайте коллегам и друзьям. Сегодня помощь оказываете вы, а завтра ее оказывают вам. Более того, если помогать безвозмездно, это может привести к списанию ваших кармических долгов.

Старайтесь браться за самые важные и сложные дела. Семерка и пятница прекрасно дополняют друг друга, поэтому многие проблемы могут уйти сами собой, с приложением минимальных усилий.