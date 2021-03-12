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Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от властей

Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от властейФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Издание Forbes обнаружило «фантастическую» разницу в масштабах бюджетной помощи: одним российским регионам едва компенсировали упавшие доходы, другим полностью покрыли издержки от кризиса.

Дефицит консолидированных бюджетов регионов в прошлом году был равен 676,6 миллиарда рублей, что стало рекордом с 2006 года. Дефицитными оказались 57 из 85 субъектов. Сильнее всего пострадали регионы, которые работали на экспорт (например, на Кузбассе дефицит бюджета составил 30 процентов от собственных доходов региона). Нефтяные регионы, такие как Тюменская область, также попали в число наиболее пострадавших.

«Помогали всем, но кому-то больше, кому-то меньше. Кемеровской области только-только покрыли ее выпадающие доходы, Башкирии покрыли лучше. Деньги в виде дополнительных трансфертов субъектам выделены очень разные», — отметила профессор МГУ Наталья Зубаревич. Она не смогла объяснить «фантастическую» разницу в объемах поддержки регионов.

Например, Свердловская область потеряла 3,9 миллиарда рублей дохода, расходы увеличились на 51 миллиард, ей было выделено дополнительно 39 миллиардов рублей. Доходы Кемеровской области рухнули на 24 миллиарда рублей, расходы подскочили на 46 миллиардов, власти дали региону 31 миллиард. Сахалинской области снизили поддержку на 6,8 миллиарда.

Абсолютными лидерами по бюджетным вливаниям оказались Крым и Дагестан (увеличение поддержки на 33 и 43 миллиарда рублей соответственно). Трансферты Московской области выросли на 51 миллиард рублей, а Чечне — на 28 миллиардов. При этом дополнительные вливания в Крым в 28 раз превысили сумму потерянных им доходов, в Севастополь — в 76 раз.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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