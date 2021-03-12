Оксана Пушкина: «Не жалею, что сделала аборт в студенческие годы»

Алексей Вольцев

Телеведущая и депутат Государственной думы борется за права женщин в нашей стране. Оксана Пушкина поделилась своей историей о том, как она прервала беременность.

Журналист считает, что решение о том, надо ли рожать ребенка или нет, принимает исключительно же. «Я с этим сталкивалась, конечно. Также как журналист я сталкивалась с множеством историй женщин, которые сделали аборт и пожалели, или не сделали аборт и пожалели. Я принимала такое решения, и я не пожалела, что сделала тогда аборт. В студенческие годы это было не вовремя. После у меня была абсолютно сознательная беременность и сознательное родительство. Почему я сделала аборт? Потому что тогда тоже не было сексуального образования. Мы все во дворах и подъездах учились у друг друга», — призналась Пушкина.

Оксана Викторовна жалеет, что у нас в стране по-прежнему нет сексуального просвещения, из-за чего и происходят нежелательные беременности. В ее время девушки начинали вести половую жизнь в 20 лет. «Сейчас это гораздо раньше происходит, а они калечат себя. РПЦ против просвящения, абортов и бэби-боксов», — отметила Оксана. По словам Пушкиной, большая часть подкидышей — младенцы мигрантов.

Пушкина также старается приложить немало сил, чтобы исправить в России ситуацию с домашним насилием. Пока что абьюзеров крайне трудно наказать.

«Сейчас девушки, к которым применяется домашнее насилие, не идут в полицию, потому что на следующий день приходит насильник, и она вынуждены забрать заявление. А когда жертва забирает заявление, то у полицейских возникает так называемый «висяк». Полицейское начальство тогда лишает сотрудников премий. В итоге, полиция вообще не принимает заявления о насилии, потому что жертвы их через несколько дней забирают и это портит статистику. Домашнее насилие — это не многовековая традиция, это преступление», — отметила Оксана Викторовна в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

