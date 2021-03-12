Олег Винник: «Расстаться решил я, жена не сопротивлялась»

Алексей Вольцев

Полгода назад бизнесмен, потерявший в 2015-м в небе над Синаем жену и двоих детей, женился во второй раз на девушке по имени Алекс. Казалось, пара была счастлива, но на днях Олег Винник объявил о расставании с избранницей, чем поверг в шок своих подписчиков.

Поначалу поклонники посчитали, что Олега попросту взломали или он пытается таким образом привлечь к себе внимание. Предприниматель заявил, мол, не собирается шутить на эту тему, и дело действительно идет к разводу. «Расстаться решил я, Алекс не сопротивлялась», — подчеркнул 36-летний Винник в беседе с подписчиками.

По словам бизнесмена, серьезный разлад в семье произошел вовсе не из-за измены со стороны супруги, а отсутствия взаимопонимания. Сейчас пара не общается, и Олегу даже не интересно, как себя чувствует Алекс, которая еще пару месяцев назад посвящала ему трогательные посты.

«До встречи с тобой в моем мире было одно Рождество, которое в Болгарии празднуют 25 декабря. Теперь в нашей совместной жизни в два раза больше праздников и хорошего настроения. С Рождеством вас, дорогие мои! Дополняйте друг друга, счастья вам, любви безграничной! Пусть сбываются все планы и мечты», — делилась брюнетка в начале января.

Пока супруга Винника не комментирует причину разрыва, лишь пытается заверить публику, что с ней все хорошо.

«Желаю вам здоровья, если оно есть — все остальное возможно. Любите себя, будьте любимыми! Встаньте перед зеркалом и скажите себе: «Я принимаю себя такой, какая я есть. Мне нравится мое тело и лицо, желание усовершенствовать что-то в своей внешности не вызывает у меня протеста и отторжения. Я люблю себя!». Быть женщиной и следовать своей женской природе — означает жить с открытым сердцем, реализуя всю заложенную в нем любовь», — подчеркнула 22-летняя Алекс.