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«Он очень обижен»: Кристина Асмус раскрыла всю правду о нынешних отношениях с Гариком Харламовым

«Он очень обижен»: Кристина Асмус раскрыла всю правду о нынешних отношениях с Гариком Харламовым

Более года артисты скрывали от публики разлад в семье, и лишь летом прошлого года они решили рассказать о грядущем разводе. Как выяснилось, именно Кристина ушла от Гарика, который в свою очередь всеми силами пытался сохранить эти отношения. Сейчас экс-супруги общаются, но исключительно ради дочери Анастасии.


Еще недавно общественность предполагала, что раскол в семье Харламова произошел по большей части из-за роли Асмус в скандальной картине «Текст», где она сыграла в постельной сцене с Иваном Янковским. По словам Кристины, все получилось вовсе не так, и ее отношения с мужем стали портиться еще до съемок в нашумевшем фильме.

Казалось, что экс-супругам удалось сохранить дружбу после развода, ведь оба искренне веселились на дне рождения дочери, но это впечатление было обманчивым.

«Он очень обижен на меня», — разоткровенничалась 32-летняя актриса с подписчиками, подчеркнув, что ушла от избранника аж полтора года назад.

А ведь несколько месяцев назад Гарик утверждал, что именно он стал инициатором расставания с Асмус, к которой у него якобы пропали чувства. 

«У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», — рассказывал юморист.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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