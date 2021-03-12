"Он сказал, что сидел в тюрьме": предполагаемая любовница Мамаева рассказала, как влюбилась в российского футболиста

Вадим Карасев

Накануне жена Мамаева объявила о расставании с футболистом после обвинений в измене с испанкой. Последняя после случившегося впервые рассказала изданию "СтарХит" о своем романе со спортсменом.

Жена Павла Мамаева считает, что футболист якобы изменил ей с 29-летней испанкой по имени Ирен. По словам Аланы, знакомые рассказали ей о похождениях супруга в перерывах между его тренировками. Российские журналисты после этого смогли получить комментарии Ирен Гарсии по поводу ее отношений с Павлом Мамаевым.



"Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга", - сказала Ирен.



Являющаяся адвокатом и моделью испанка заявила, что была удивлена, когда жена Мамаева якобы опубликовала в сети ее адрес и паспортные данные.

"Она мне всерьез угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию. Никогда ни в чем не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу", - сказала Ирен Гарсия.

Напомним, Алана все-таки приняла решение расстаться с Павлом Мамаевым, выступающим в настоящее время за футбольный клуб "Ростов". Официальное заявление о разводе со спортсменом его супруга сделала в Stories.



Мы разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов.

Жена Павла Мамаева ранее опубликовала в Stories серию постов, посвятив их поведению футболиста.

"Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана.

Звездная пара состоит в браке с 2013 года и воспитывает дочь. В 2018 году Алана узнала после ареста спортсмена, что он изменял ей, однако в конце концов приняла решение простить мужа и сохранить семью.

Как писал NEWSTES, ранее жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку.