Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах

Влада Некрасова

Пентагон поспорил в четверг с известным телеведущим Такером Карлсоном, который возмутился наличием беременных женщин в рядах вооруженных сил США.

Карлсон в своей программе на телеканале Fox News заявил, что в Пентагоне завели специальную форму для беременных. "Беременные женщины будут воевать в наших войнах, это издевательство над вооруженными силами США", - заявил Карлсон. По его словам, китайские военные становятся "более мужественными", а военные США - "более женственными".