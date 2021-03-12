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Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах

Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах
Пентагон поспорил в четверг с известным телеведущим Такером Карлсоном, который возмутился наличием беременных женщин в рядах вооруженных сил США.

Карлсон в своей программе на телеканале Fox News заявил, что в Пентагоне завели специальную форму для беременных. "Беременные женщины будут воевать в наших войнах, это издевательство над вооруженными силами США", - заявил Карлсон. По его словам, китайские военные становятся "более мужественными", а военные США - "более женственными".

В мире

По материалам: ria.ru
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