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«Перед прививкой температуру и давление мерила себе сама. То есть скрининг проводила я, а не вакцинальная бригада»

«Перед прививкой температуру и давление мерила себе сама. То есть скрининг проводила я, а не вакцинальная бригада»

25 февраля в Украине, наконец, началась вакцинация от COVID-19 и уже получили прививки больше 23 тысяч человек. Речь в основном идет о медработниках инфекционных больниц. Прививают привезенной из Индии вакциной Covishield, произведенной по лицензии британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. AstraZeneca стала второй вакциной после BioNTech/Pfizer, одобренной Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Эффективность вакцины составляет от 60 до 90 процентов в зависимости от интервала между дозами.

Производители говорят о том, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca абсолютно идентичны и отличаются лишь названиями — из-за территориального расположения заводов. Аналогичное заявление на днях сделали и в Минздраве Канады, где Covishield одобрили к применению.

Однако в Украине вокруг вакцинации препаратом Covishield разгорелся скандал. Как только стало известно, что в страну везут вакцину, произведенную Индийским институтом сыворотки, с разных сторон посыпались заявления о том, что вакцина якобы плохая и неэффективная. И в то время как одни украинцы кричат, что ни за что не позволят вакцинировать себя этим препаратом, другие становятся в очередь на прививку в приложении «Дія» в надежде получить вакцину вне очереди.

Врач-инфекционист из Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко вакцинировалась Covishield одной из первых в стране. Ольга рассказала «ФАКТАМ» о том, как перенесла прививку, были ли побочные эффекты и есть ли все-таки отличия между вакцинами Covishield и AstraZeneca.

«Семейный врач честно сказала, что алгоритма действий в случае осложнений нет»

— Несколько дней назад вы написали в «Фейсбуке», что ваша температура — 36,6 и вы прекрасно себя чувствуете. Но были ли побочные эффекты сразу после введения вакцины?

— Было незначительное повышение температуры, ощущала боль в месте инъекции. Потом это прошло. Температура поднималась до 37,3, но я ее даже не чувствовала. Знаю о ней только потому, что проверяла ее каждые два часа, чтобы понимать, как действует вакцина.

— Вы уже знаете, когда получите вторую дозу?

— Еще изучаю этот вопрос. У нас в области говорят об интервале в 28 дней, но результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что если вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca (и соответственно Covishield) не через четыре недели, а позже (через 6—12 недель), то ее эффективность может быть выше. Сейчас эта вакцина уже используется в Канаде, и я планирую сделать выводы после разговора с канадскими коллегами.

— То есть решение о том, когда вводить вторую дозу, вы будете принимать самостоятельно?

— Да. У меня есть доверие к вакцине, но, честно говоря, нет доверия к людям, которые отвечают за организацию вакцинации в Черновицкой области. С первого же дня мы столкнулись с массой проблем, которых можно было избежать. 25 февраля в Черновцах утилизировали шесть доз вакцины! Вакцины, которой так мало и которую так долго ждали. Почему это произошло? В каждой ампуле — 10 доз. Ампула раскрывается, прокалывается иглой, и с этого момента содержимое флакона может храниться не больше шести часов. 25 февраля в больнице вакцинировали 54 человека. А шесть доз остались, и их утилизировали. Хотя списки желающих вакцинироваться формировались заранее и все прекрасно знали, что, например, я хочу получить прививку.

Если бы мне позвонили 25 февраля, я тут же приехала бы и вакцинировалась. Но и меня, и многих других медиков позвали только на следующий день. И шесть доз пропало. Спрашивается, зачем тогда нужны были все эти списки, если их не используют эффективно?

И это далеко не единственная странность. Меня удивило, что вакцинацию проводят медики в специальной защитной одежде и щитках, которые используются при работе с коронавирусными больными. Такой спецодежды не хватает в ковидных отделениях. И зачем при этом она нужна медикам из вакцинальной бригады, которые как раз имеют дело не с больными, а со здоровыми людьми?

Странно еще и то, что после того, как меня вакцинировали, я не получила на руки ни документа, подтверждающего введение первой дозы, ни памятки с основными рекомендациями, что можно, что нельзя, что делать, если возникли осложнения. Такие памятки выдают во всех странах.

Когда на следующий день у меня поднялась температура, я позвонила семейному врачу. Она честно сказала, что их по этому поводу тоже никто не инструктировал — алгоритма действий в случае осложнений нет. Допустим, я как врач-инфекционист сама знаю, что нужно делать. Но как быть человеку без медицинского образования? Откуда ему знать, сбивать температуру или нет.

— А как, кстати, действовать в таком случае?

— Жаропонижающее нужно принимать, только если температура выше 38. В моем случае, при 37,3, этого делать не нужно было. Но объяснить это людям некому. В Украину коронавирус пришел позже, чем в другие европейские страны, — и мы все равно оказались не готовы к нему. Так и сейчас: вакцинацию начали позже всех, долго ее ждали, а теперь видим, что не продуманы элементарные вещи.

— Украинцы, проходившие вакцинацию в Дубае, рассказывали, что им перед тем, как делать прививку, измеряли температуру и давление, а у женщин брали анализ мочи, чтобы исключить беременность. Проводили ли вам подобный скрининг?

— О беременности меня даже не спрашивали. А что касается температуры и давления, то все это я мерила себе сама. То есть скрининг проводила я, а не вакцинальная бригада.

— Еще один позитивный опыт в организации вакцинации показал Израиль, где молодые люди, не входящие в группы риска, ежедневно выстраиваются под центрами вакцинации в надежде получить неиспользованные приоритетными группами дозы. У нас же неиспользованная вакцина пропадает…

— Да, при том, что желающих вакцинироваться очень много. Мне постоянно звонят волонтеры, капелланы, бизнесмены и многие другие, кто готов сделать прививку сегодня же. Они звонили с первого дня вакцинации, но получали отказ. Им говорили, что вакцина предназначена только для медиков. Это нонсенс: утилизировать неиспользованные дозы вместо того, чтобы дать людям, которые хотят их получить.

«От Covishield отказываются из-за недостатка информации»

— Сейчас в Украине проходит активная антивакцинаторская компания. Вакцину Covishield называют «некачественной подделкой» и пугают ее неэффективностью. Отличается ли индийский Covishield от вакцины AstraZeneca, в эффективности которой, учитывая результаты исследований, нет сомнений?

— Вакцина Covishield произведена в Индийском институте сыворотки по лицензии оригинала — AstraZeneca. Это означает, что создается абсолютно аналогичный препарат, но только на мощностях другого завода. Произведенный по лицензии препарат полностью отвечает составу оригинала — не может быть отличий ни в количестве, ни в качестве компонентов. Поэтому Covishield и AstraZeneca абсолютно идентичны. Вакцину производят в Индии, потому что заводских мощностей AstraZeneca не хватает для того, чтобы одновременно обеспечить препаратом большое количество стран. А распределение уже происходит в зависимости от экономического благополучия каждой страны.

Да, индийскую вакцину получили преимущественно бедные страны. Но в то же время Covishield уже закупила и Канада. Что касается самой вакцины, то в ней использована технология вектора на базе аденовируса шимпанзе. Это так называемая векторная вакцина. Если говорить о Pfizer или Moderna, то это мРНК-вакцины, в основе которых находится матричная РНК, кодирующая ген шпилечного белка S-коронавируса. Такие вакцины — это, безусловно, прорыв в генной инженерии. Есть и третий вид вакцин — инактивированные, в основе которых находится инактивированный, то есть лишенный жизнедеятельности, вирус. Такой, например, является китайская вакцина Sinovac, которую обещают в скором времени привезти в Украину. Для скептиков, которые опасаются мРНК-технологий, этот вариант самый привычный — по такому же принципу работают хорошо знакомые нам вакцины от гриппа.

Возвращаясь же к Covishield, стоит сказать, что в Индии находится большинство мощностей известных фармакологических фирм, потому что в Индии дешевая рабочая сила. Но это не значит, что препараты, которые там делают, непроверенные или некачественные. В том же Институте сыворотки производят множество вакцин и препаратов, качество которых ни у кого не вызывает сомнений.

— От Covishield отказываются многие медработники. Почему?

— Часто это происходит из-за недостатка информации, и среди медиков в том числе. Например, в Черновицкой области вообще не было никакой коммуникации между организаторами процесса вакцинации и медиками из ковидных отделений. Не рассказывали ни то, как будет проходить вакцинация, ни уж тем более о самих вакцинах. И многие медработники до сих пор толком ничего не знают о Covishield. На днях врач из «красной зоны» (отделения для лечения ковидных больных. — Авт.) заявила мне, что не будет вакцинироваться, потому что вакцина некачественная. Я спросила, известны ли ей результаты исследований и данные о производстве. На что врач ответила: «Нет, но в Интернете пишут, что вакцина некачественная». Вот и весь ответ. Мне звонят врачи из разных районов и просят рассказать им о вакцинах, потому что больше никто этого не делает. Даже среди медиков в этом вопросе образовался информационный вакуум.

«Люди, которые перенесли COVID-19 без осложнений, рискуют заболеть повторно»

— Многие говорят, что не хотят вакцинироваться, потому что уже переболели. Можно ли вакцинироваться переболевшим?

— Можно и нужно. Единственное — не стоит вакцинироваться сразу после перенесенного заболевания, если вы, условно говоря, только неделю назад закрыли больничный. Дайте организму время восстановиться, после чего можно смело прививаться. Титр антител в данном случае не имеет значения. Приведу такой пример. У нас есть комплексные вакцины, например, «корь, краснуха, паротит». Я в детстве болела краснухой, и у меня остались к ней антитела. Но два года назад в стране была эпидемия кори, и, поскольку вакцины только от кори нет, я вакцинировалась комплексной — от кори, краснухи и паротита. Мой иммунитет к краснухе никак этому не помешал.

С коронавирусом аналогичная история. К тому же научно доказано, что естественный иммунитет после болезни может снижаться в течение трех-шести месяцев. И чтобы действительно его контролировать, нужно делать анализ на антитела каждые две недели, сверяя результаты. Мало кто будет этим заниматься. Также доказано, что люди, которые перенесли COVID-19 без осложнений, зачастую имеют низкий титр антител и рискуют заболеть повторно. Поэтому вакцинация нужна.

Ольга Кобевко (на фото слева) сделала прививку одной из первых

— Еще один распространенный страх: не буду вакцинироваться, потому что вакцина может спровоцировать заражение.

— Это популярный миф. Отвечу коротко и просто: это совершенно невозможно. Заражение не может произойти в принципе, когда препарат вводится в мышцу — в мышцах вирус не может жить.

— Не могу не спросить о ситуации в больницах Черновицкой области, которая сейчас находится в «красной зоне». СМИ сообщают, что количество тяжелых больных растет с каждым днем, больницы переполнены, а среди заразившихся с тяжелыми осложнениями много молодых.

— К сожалению, ситуация действительно очень сложная. Подобный пик у нас наблюдался прошлой весной, когда в одном больничном корпусе было больше ста человек с COVID-19. Тогда рекордом было 109 пациентов. А на днях этот рекорд был побит, и мы имели уже 110 больных.

— Хватает ли коек с кислородом?

— Нет, — продолжает Ольга Кобевко. — Пациентов, у которых наблюдается улучшение, мы вынуждены быстро переводить на кислородные концентраторы, чтобы освободить койки с кислородом для других. Концентраторы сейчас есть, но не всем больным они могут помочь. Что касается возраста пациентов, то я и раньше не соглашалась с утверждениями некоторых медиков о том, что коронавирус — это болезнь пожилых. Нет, эта инфекция точно так же тяжело может протекать и у молодых. И молодые тоже умирают от ее осложнений.

А резкий скачок заболеваемости именно на Буковине и Прикарпатье связан с тем, что в этих областях люди очень ревностно относятся к религии. На Иордана (Крещение. — Авт.) церкви были переполнены — и после этого у нас значительно прибавилось больных. Среди моих пациентов есть семья, где заразились восемь человек, в том числе беременная женщина. Они рассказали, что практически не выходили из дома, но на Иордана кто-то из членов семьи все же пошел купаться, пообщался с другими верующими и заразился. То же самое мы наблюдали прошлой весной после Пасхи и летом, когда начался сезон свадеб. К сожалению, многие люди до сих пор не осознают опасности — до того момента, пока тяжело не заболеют их близкие или они сами.

— Как вы считаете, когда ситуация начнет улучшаться?

— Инфекция становится управляемой только тогда, когда против нее есть вакцина. Когда вакцинировано большинство населения, вырабатывается коллективный иммунитет. Поэтому чем быстрее в стране будет проходить вакцинация, тем лучше. Глядя на то, что сейчас происходит в странах, где вакцинация уже идет полным ходом и дает результаты, у меня есть надежда, что в скором времени COVID-19 все же перейдет в разряд управляемых инфекций.

О том, как происходит вакцинация в Израиле, читайте в публикации «Через неделю после второй прививки каждый получает «зеленый» паспорт, который дает человеку определенные права«

Напомним, что в Украине запустили онлайн-запись в очередь на вакцинацию от ковида. Прививку будут делать исключительно на добровольной основе.

Фото UNICEF Ukraine

Украина

По материалам: fakty.ua
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