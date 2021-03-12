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Песков сообщил о росте числа атак на сайт Кремля

Песков сообщил о росте числа атак на сайт КремляФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС о росте числа кибератак на сайт Кремля за последнее время.

Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, пресс-секретарь сказал, что ничего не сбивалось, и у него все работало.

При этом пресс-секретарь лидера страны подтвердил, что за последнее время число атак на сайт Кремля возросло. «Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — сказал Песков.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других городов России жалуются на неполадки в работе сервисов «Ростелекома». Подавляющее большинство жаловались на проблемы с интернетом. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень 10 марта.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. В Госдуме и Совфеде сочли эту меру оправданной.

Россия

По материалам: lenta.ru
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