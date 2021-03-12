Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами

Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего загородного дома, сообщили в пятницу журналистам близкие знакомые 76-летнего музыканта.

Инцидент произошел накануне, когда он находился в своем доме в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.

Сам Моранди разместил в четверг в Facebook свою фотографию за рулем небольшого трактора с подписью: "Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера".

11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...

Опубликовано Gianni Morandi Четверг, 11 марта 2021 г.

Популярный певец, в частности, занимался обрезкой ветвей кустарника, которые потом он решил сжечь на костре. Однако в какой-то момент он поскользнулся, потерял равновесие и упал прямо в огонь. К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены.


На автомобиле скорой помощи Моранди спешно доставили в центральную больницу Болоньи, однако после осмотра врачей его перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает. Близкие рассказали, что артист довольно быстро пришел в себя после первоначального испуга и уже сделал несколько селфи с медработниками в больнице.

Моранди, общий тираж проданных дисков которого превышает 50 миллионов экземпляров, продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. В СССР он впервые побывал в 1965 году, после чего еще несколько раз приезжал на гастроли в Советский Союз и Россию.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTube
Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTube
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с краснокнижной птицей
Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с
Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС
Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС
ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам
ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам
В Астраханской области продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель»
В Астраханской области продолжается прием заявок на участие в
Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для детей в 2021 году
Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для
В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный IT-коворкинг
В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
Великий пост 2021: что можно и чего нельзя делать в течение семи недель
Великий пост 2021: что можно и чего нельзя делать в течение семи

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

Еще по теме

Певец Михаил Муромов сломал ногу, упав на улице
Популярный певец Александр Буйнов попал в больницу
Видео: Джастин Бибер разбил фанату губу в кровь
В Генуе открыли новый мост на месте рухнувшего виадука Моранди