Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами

Лидия Мартынова

Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего загородного дома, сообщили в пятницу журналистам близкие знакомые 76-летнего музыканта.

Инцидент произошел накануне, когда он находился в своем доме в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.

Сам Моранди разместил в четверг в Facebook свою фотографию за рулем небольшого трактора с подписью: "Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера".

11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...

Опубликовано Gianni Morandi Четверг, 11 марта 2021 г.

Популярный певец, в частности, занимался обрезкой ветвей кустарника, которые потом он решил сжечь на костре. Однако в какой-то момент он поскользнулся, потерял равновесие и упал прямо в огонь. К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены.

На автомобиле скорой помощи Моранди спешно доставили в центральную больницу Болоньи, однако после осмотра врачей его перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает. Близкие рассказали, что артист довольно быстро пришел в себя после первоначального испуга и уже сделал несколько селфи с медработниками в больнице.

Моранди, общий тираж проданных дисков которого превышает 50 миллионов экземпляров, продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. В СССР он впервые побывал в 1965 году, после чего еще несколько раз приезжал на гастроли в Советский Союз и Россию.