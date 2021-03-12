Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Инцидент произошел накануне, когда он находился в своем доме в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.
Сам Моранди разместил в четверг в Facebook свою фотографию за рулем небольшого трактора с подписью: "Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера".
11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...Опубликовано Gianni Morandi Четверг, 11 марта 2021 г.
Популярный певец, в частности, занимался обрезкой ветвей кустарника, которые потом он решил сжечь на костре. Однако в какой-то момент он поскользнулся, потерял равновесие и упал прямо в огонь. К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены.
На автомобиле скорой помощи Моранди спешно доставили в центральную больницу Болоньи, однако после осмотра врачей его перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает. Близкие рассказали, что артист довольно быстро пришел в себя после первоначального испуга и уже сделал несколько селфи с медработниками в больнице.
Моранди, общий тираж проданных дисков которого превышает 50 миллионов экземпляров, продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. В СССР он впервые побывал в 1965 году, после чего еще несколько раз приезжал на гастроли в Советский Союз и Россию.