Певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»

Вадим Карасев

Эйбел Макконен ТесфайеФото: @theweeknd

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) заявил о коррумпированности «Грэмми» и объявил бойкот музыкальной премии. Об этом сообщает The New York Times.

«Я не позволю своему лейблу выдвигать мою музыку на "Грэмми" из-за тайных комитетов», — заявил автор хита Blinding Lights. Речь идет о группе анонимных жюри, которые принимают финальное решение по кандидатам после голосования. Согласно правилам музыкальной премии, их полномочия распространяются на все номинации, кроме основных категорий: «Песня года», «Лучший альбом» и «Лучший новый исполнитель».

В ноябре прошлого года певец обвинил проводящую награждение академию звукозаписи в коррумпированности. Он заявил об этом после того, как его альбом After Hours не получил ни одной номинации на премию. Отмечается, что пластинка была крайне высоко оценена как музыкальными критиками, так и рядовыми слушателями.

Тогда инсайдеры сообщали, что руководство премии поставило исполнителю ультиматум: отказаться от выступления на Супербоуле ради концерта на церемонии вручения «Грэмми». The Weeknd якобы сделал выбор в пользу шоу на спортивном мероприятии, из-за чего его лишили любых номинаций на музыкальную награду.