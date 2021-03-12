Певица Гречка выпустила альбом "Не за что"

Алексей Вольцев

Российская певица Анастасия Иванова, более известная по сценическому псевдониму Гречка, представила на цифровых площадках альбом "Не за что".

В трек-листе десять лирических композиций, в большинстве из них Гречка рассказывает о переживаниях, связанных с расставанием с любимым человеком. Например, в треке "тысяча моментов" она мечтает, чтобы ее кто-то научил "стирать память", а в "ты как всегда" она описывает, как "вчера все было круто, а сегодня все сломалось по частям".

вышел в январе 2020 года.