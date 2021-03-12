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Певица Гречка выпустила альбом "Не за что"

Певица Гречка выпустила альбом "Не за что"
Российская певица Анастасия Иванова, более известная по сценическому псевдониму Гречка, представила на цифровых площадках альбом "Не за что".

В трек-листе десять лирических композиций, в большинстве из них Гречка рассказывает о переживаниях, связанных с расставанием с любимым человеком. Например, в треке "тысяча моментов" она мечтает, чтобы ее кто-то научил "стирать память", а в "ты как всегда" она описывает, как "вчера все было круто, а сегодня все сломалось по частям".

вышел в январе 2020 года.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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